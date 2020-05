Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach) Diebstahl eines Rüttlers (13.05.2020)

Stockach (ots)

Unbekannte Täter entwendeten in der Zeit zwischen Mittwoch, 17.30 Uhr, und Donnerstag, 08.00 Uhr, ein auf der Baustelle in der Aachtalstraße zwischen Zizenhausen und Hoppetenzell abgestellten Rüttler und eine gelbe Rundumleuchte eines Radlagers. Da die gelbe selbstfahrende Arbeitsmaschine rund 500 kg schwer ist, muss für den Abtransport ein Lkw verwendet worden sein. Personen, die den Vorfall beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise zu dem Verbleib der Maschine oder des Rundumlichts geben können, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Stockach, Tel. 07771/9391-0, zu wenden.

