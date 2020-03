Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallflucht in Hettenhausen, Infotafel beschädigt

Hilders (ots)

In der Nacht vom 11.03.2020 auf den 12.03.2020 wurde durch einen bislang unbekannten Fahrzeugführer eine Infotafel vor der Hauptstraße 60 in 36129 Hettenhausen komplett zerstört. Der verantwortliche Fahrzeugführer entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. In diesem Zusammenhang wurde bekannt, dass am Abend des 11.03.2020 gegen 21 Uhr ein blauer LKW mit Anhänger dort wendete. Bislang ist nur bekannt, dass der LKW ein Kennzeichen des Landkreises Bad Kissingen (KG) hatte. Da dieser LKW als Verursacher in Betracht kommt, werden Zeugen gesucht, die weitere Angaben zu dem LKW machen können. Hinweise werden an die Polizeistation Hilders unter der Telefonnummer: 06681/9612-0 erbeten.

Gefertigt: Polizeistation Hilders, Battentor 13, 36115 Hilders; Link PK-A, Blankenburg POK

