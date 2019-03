Polizei Homberg

POL-HR: Schwalmstadt-Treysa: Versuchter Wohnhauseinbruch - Täter durch Bewohnerin vertrieben

Homberg (ots)

Schwalmstadt-Treysa Versuchter Einbruch in Wohnhaus Tatzeit: 23.03.2019, 11:40 Uhr Sachschaden in Höhe von 20,- Euro verursachten unbekannte Täter bei einem versuchten Wohnhauseinbruch in der Rosengasse. Die Täter hatten das Kellerfenster vermutlich mit einem kräftigen Tritt geöffnet und wollten anschließend in das Haus einsteigen. Die zur Tatzeit anwesende Hausbewohnerin hatte dies gehört und sich bemerkbar gemacht, woraufhin die Täter flüchteten. Es wurde nichts entwendet. Hinweise bitte an die Polizei in Schwalmstadt, unter Tel.: 06691-9430 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

