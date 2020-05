Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Klettgau: Drei Verletzte bei Verkehrsunfall - Rettungshubschrauber im Einsatz

Freiburg (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Dienstag, 05.05.2020, auf der B 34 in Höhe der Abfahrt nach Klettgau-Grießen (L 161A) wurden drei Personen verletzt. Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Nach derzeitigem Kenntnisstand erlitten die Beteiligten leichte Verletzungen. Gegen 11:15 Uhr beabsichtigte ein 71-jähriger Mercedes-Fahrer, die Bundesstraße aus einem Gemeindeverbindungsweg in Richtung Grießen zu queren. Dabei kollidierte er mit einem auf der B 34 fahrenden Ford. Die Insassen im Ford und der Mercedes-Fahrer wurden verletzt. Während die 54 Jahre alte Ford-Fahrerin mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen wurde, kam ihr 56 Jahre alte Mitfahrer mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Der Mercedes-Fahrer konnte nach Hause. Der Blechschaden an den nicht mehr fahrbereiten Autos liegt bei ca. 5500 Euro. Zeitweise war die Bundesstraße komplett gesperrt.

