Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Titisee-Neustadt

Lenzkirch - Zeugenaufruf zu Farbschmierereien über den Maifeiertag und das vergangene Wochenende

Freiburg (ots)

Wie bereits am 04.05.2020 berichtet kam es zwischen Donnerstag, 30.04.2020, und Sonntag, 03.05.2020, zu mehreren Farbschmierereien in Lenzkirch und in Neustadt.

So wurden in Lenzkirch, in der Ludwig-Kegel-Straße, an einer Hausseite in schwarzer Farbe ein politscher Schriftzug; am Kirchplatz an der Ostseite der Kirche in schwarz ein verfassungsfeindliches Symbol aufgebracht. In der Kolumban-Kayser-Straße wurde an der dortigen Bushaltestelle und an der Rückseite einer Wandertafel wieder die genannten Schmierereien festgestellt. In allen Fällen erfolgte das Anbringen mit Hilfe einer Schablone. Die Beamten des Polizeipostens Lenzkirch haben hier die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Zwischen vergangenem Samstag und Sonntag kam es im Stadtgebiet von Neustadt zu weiteren Schmierereien. So wurde an verschiedenen Stellen auf dem Gelände der Hans-Thoma-Schule insgesamt dreizehn Mal mit unterschiedlicher Farbe, rot, grün, silber- oder goldfarben, der Großbuchstabe "Q" gesprüht. In einem weiteren Fall der Schriftzug "Q vs Deep State" (goldfarben) auf einer Gebäudemauer aufgebracht. An einer Hauswand der Realschule Neustadt konnte in roter Farbe gesprüht der Schriftzug "CAPITALISM IS THE VIRUS" und in gleicher Weise nochmals beim Feuerwehrgerätehaus festgestellt werden. Der Bezirksdienst beim Polizeirevier Titisee-Neustadt hat hier die weiteren Ermittlungen übernommen. In einem Fall sind der Polizei Videoaufnahmen von zwei tatverdächtigen Personen bekannt geworden. Eine der beiden Personen trug zur Tatzeit eine auffällige dunkle Trainingsjacke des Herstellers Adidas, die im Oberarm- und Schulterbereich heller abgesetzt ist. Im Unterarmbereich, ab dem Ellenbogen, sind die drei firmentypischen Streifen in weiß angebracht. Nach bisherigem Erkenntnisstand besteht zwischen den Taten in Lenzkirch und Titisee-Neustadt bislang kein Zusammenhang. Hinweise über verdächtige Wahrnehmungen, insbesondere zu Personen, die mit einer wie beschriebenen Jacke gesehen wurden, bitte an das Polizeirevier Titisee-Neustadt, Tel. 07651 93360. Zur Höhe des jeweils entstandenen Sachschadens sind derzeit noch keine verlässlichen Aussagen möglich.

