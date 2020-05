Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen-Bohlingen) Zwei Männer verletzen sich gegenseitig (14.05.2020)

Singen-Bohlingen (ots)

Zu einer Hausstreitigkeit wurden Beamte des Polizeireviers Singen am Donnerstagabend gegen 20.00 Uhr in die Bohlinger Dorfstraße gerufen. Zwei Männer im Alter von 32 und 40 Jahren waren in Streit geraten, in dessen Verlauf sich die beiden gegenseitig ins Gesicht geschlagen haben sollen. Vor Eintreffen der Polizeistreifen flüchtete der 32-Jährige, konnte jedoch wenig später von einer Streifenwagenbesatzung festgenommen werden. Der 40-jährige stark alkoholisierte Mann wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Ermittlungen zum genauen Sachverhalt wurden aufgenommen.

