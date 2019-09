Polizei Aachen

POL-AC: Renitenter Geschädigter leistet Widerstand

Aachen (ots)

Am heutigen Morgen (13.09.2019) gegen 1 Uhr meldete sich der Geschädigte eines Handydiebstahls bei der Polizei. Die Polizisten trafen Heinrichsallee Ecke Gasborn auf den Anrufer. Dieser war offensichtlich stark alkoholisiert und erklärte, dass ihm in der Promenadenstraße von einer dunkel gekleideten Person sein Handy entwendet wurde. Während die Polizisten den Sachverhalt aufnahmen, schwankte der Gemütszustand des Geschädigten zwischen weinerlich und verbal aggressiv. Es kam zu körperlichen Auseinandersetzungen zwischen den Beamten und dem Geschädigten, wobei dieser verletzt wurde. Der sich aggressiv verhaltende Mann versuchte in Richtung der Beamten zu spucken und zu treten, was sofort unterbunden werden konnte. Als der angeforderte Rettungswagen eintraf, beruhigte sich der Mann wieder und wurde zur Behandlung ins Krankenhaus transportiert. Die Beamten fertigten eine Strafanzeige wegen des Handydiebstahls und des geleisteten Widerstandes. Weiterhin wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen. (fp)

