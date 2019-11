Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Versuchter Wohnungseinbruch - Ergänzung zur Meldung vom 30.11.19, 07:26 Uhr

Unna (ots)

Ergänzung zur Meldung vom 30.11.2019, 07:26 Uhr

In der Ursprungsmeldung wurde versehentlich die Tatörtlichkeit nicht angegeben.

Bei der Tatörtlichkeit handelt es sich um eine Wohnung in in einem Mehrfamilienhaus in der Mühlenstraße.

Redaktionelle Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Unna

Pressestelle

Telefon: 02303-921 1150

E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de

https://unna.polizei.nrw



Außerhalb der Bürodienstzeiten:

Kreispolizeibehörde Unna

Leitstelle

Telefon: 02303-921 3535

Fax: 02303-921 3599

E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell