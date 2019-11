Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Versuchter Wohnungseinbruch - Täter wurde vom Geschädigten überrascht

Unna (ots)

Am Freitag (29.11.2019) um 21:15 Uhr versuchte ein unbekannter Täter über einen Balkon in die Wohnung eines 64-jährigen Unnaer einzubrechen. Der Geschädigte bemerkte den Unbekannten und sprach ihn an. Der Unbekannte flüchtete daraufhin in unbekannte Richtung. Es liegen keine Täterhinweise vor. Wer kann sachdienliche Angaben machen? Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummmer 02303- 921 3120 oder 02303- 921 0 entgegen.

