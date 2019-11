Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Kamen - Festnahme: Fünf Fahrzeuge mit Absperrpfosten zertrümmert - Ermittlungen zu ähnlichen Fällen Mitte November

Kamen (ots)

Die Polizei Kamen hat am frühen Freitagmorgen (29.11.2019) einen 33-jährigen Kamener vorläufig festgenommen.

Gegen 05.30 Uhr wurde er von Zeugen dabei beobachtet, wie er auf einem Parkplatz an der Straße Nordenmauer in Kamen mit einem Absperrpfosten die Heck- und Seitenscheiben von fünf Fahrzeugen zertrümmert hat und geflüchtet ist. Bei einer sofort eingeleiteten Nahbereichsfahndung wurde der 33-jährige Kamener in unmittelbarer Tatortnähe angetroffen und durchsucht. In einer Jackentasche entdeckten die eingesetzten Beamten unter anderem ein Navigationsgerät, das aus einem der aufgebrochenen Fahrzeuge entwendet wurde. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab, dass der 33-jährige Kamener 1,4 Promille hatte. Er wurde vorläufig festgenommen und ins Gewahrsam nach Unna gebracht, aus dem er nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Dortmund aufgrund fehlender Haftgründe im Laufe des Freitags entlassen wird.

Ob der 33-jährige Kamener auch für die elf ähnlich begangenen PKW-Aufbrüche Mitte November in Kamen verantwortlich ist, wird nun ermittelt.

