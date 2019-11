Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Werne - Einbruch in ein Frisörgeschäft - Täter brachen Eingangstür auf

Werne (ots)

In der Nacht zu Mittwoch (27.11.2019) haben unbekannte Täter die Eingangstür eines Frisörgeschäftes in Stockum an der Werner Straße aufgebrochen und aufgetreten. Anschließend durchsuchten sie den Tresenbereich und entwendeten einen geringen Bargeldbetrag.

Hinweise bitte an die Polizei in Werne unter der Rufnummer 02389 921 3420 oder 921 0.

Redaktionelle Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Unna

Pressestelle

Vera Howanietz

Telefon: 02303-921 1154

E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de

https://unna.polizei.nrw



Außerhalb der Bürodienstzeiten:

Kreispolizeibehörde Unna

Leitstelle

Telefon: 02303-921 3535

Fax: 02303-921 3599

E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell