Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Dauchingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Radfahrer stürzt ohne Fremdeinwirkung und verletzt sich (24.05.2020)

Dauchingen (ots)

Dauchingen (Dauchingen / Schwarzwald-Baar-Kreis) Radfahrer stürzt ohne Fremdeinwirkung und verletzt sich (24.05.2020)

Ein Verkehrsunfall mit einem Radfahrer ereignete sich am Sonntag gegen 15 Uhr in der Butschhofstraße. Ein 71-Jähriger kam ohne Beteiligung anderer Verkehrsteilnehmer vermutlich durch einen Fahrfehler zu Fall und verletzte sich hierdurch an der Hand und am Kopf. Ein Krankenwagen brachte den Mann, der keinen Fahrradhelm getragen hatte, in ein Krankenhaus. An seinem Fahrrad entstand Sachschaden in Höhe von rund 100 Euro.

