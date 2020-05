Polizeipräsidium Konstanz

Zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden kam es Sonntagnacht gegen 3.30 Uhr auf der Straße "Steigäcker". Ein Mercedes-Fahrer war in Richtung stadteinwärts unterwegs und prallte an einer Fahrbahnverengung heftig gegen einen Baum. Ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern, verließ der Fahrer den Unfallort. Sein Auto, an dem Sachschaden in Höhe von rund 8.000 Euro entstanden war, ließ er einfach stehen. Eine Frau verständigte kurz darauf von der Unfallstelle aus die Polizei und behauptete den Beamten gegenüber, dass sie mit dem Auto unterwegs gewesen sei und den Unfall verursacht habe. Wie sich herausstellte handelt es sich bei der Frau um eine Familienangehörige eines 25-jährigen Mannes, der verdächtigt wird, den Unfall verursacht zu haben. Zur Klärung des Sachverhalts bittet die Polizei deshalb Zeugen, die Angaben zum Unfall machen können, sich mit dem Polizeirevier in Donaueschingen, Tel. 0771 / 83783-0, in Verbindung zu setzen.

