Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Moos) Unbekannter Autofahrer nötigt Inline-Skaterin und begeht Unfallflucht (24.05.2020)

Moos, Lkrs. KN (ots)

Zeugen sucht die Polizei zu einer Verkehrsunfallflucht, die am Sonntag gegen 11.30 Uhr in der Hauptstraße begangen wurde. Der bislang unbekannte Verursacher fuhr mit seinem weißen SUV mit Tuttlinger Zulassung in Richtung Gaienhofen. Aus bislang unbekannter Ursache kam er von der Fahrbahn ab und fuhr über den Gehweg. Die auf dem Gehweg entgegenkommende 40-jährige Inline-Skaterin musste hierdurch bremsen, stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. Ohne sich um die Geschädigte zu kümmern, fuhr der Unbekannte weiter. Sachdienliche Hinweise erbittet das Polizeirevier Radolfzell, Tel. 07732/950660.

