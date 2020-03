Wasserschutzpolizeiinspektion Oldenburg

WSPI-OLD: Fundmunition am Südstrand von Wilhelmshaven.

Oldenburg (ots)

Am Samstag meldet ein aufmerksamer Spaziergänger den Fund verschiedener Munitionsteile am Flutsaum in Höhe der Südstrandpromenade von Wilhelmshaven. Dabei handelt es sich um verwitterte Einzelstücke von Granat- und Geschossteilen bis zu der Größe einer Handfläche. Aufgrund der vorherrschenden guten Wetterlage herrschte reger Publikumsverkehr. Die Fundstelle wurde bis zum Eintreffen des Kampfmittelbergungsdienstes durch Beamte der Wasserschutzpolizei abgesichert. Der Bergungsdienst entsorgte anschließend die Munitionsteile in eigener Zuständigkeit.

