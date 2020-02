Wasserschutzpolizeiinspektion Oldenburg

WSPI-OLD: Gewässerverunreinigung auf der Ems bei Weener

Oldenburg (ots)

Am 27.02.2020, gegen 12:30 Uhr, kam es auf der SeeSchtr Ems in Höhe Weener zu einer Gewässerverunreinigung. Ein an den Dalben liegendes niederländisches Seeschiff wurde von einem deutschen Tankschiff bebunkert. Während des Bunkervorganges traten durch einen technischen Defekt an Bord des Seeschiffes ca.5 l Gasöl aus der Tankentlüftung aus und verunreinigten das Gewässer. Eine Bekämpfung der Gewässerverunreinigung konnte aufgrund des dünnen, zerissenen Ölfilms nicht durchgeführt werden. Gegen den 48 jährigen verantwortlichen Offizier wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

