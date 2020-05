Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Singen am Hohentwiel - Friedliche Versammlungen im Stadtgebiet

Singen am Hohentwiel (ots)

Zwei friedliche und störungsfreie Versammlungen hatte die Polizei am Samstag im Stadtgebiet von Singen zu verzeichnen. An der angemeldeten Kundgebung in der Alemannenstraße in der Zeit von 11.00 Uhr bis 12.00 Uhr zum Thema "Öffnung der Kitas und Schulen in BW" nahmen schätzungsweise 80 Personen teil. Am Nachmittag hatten sich ca. 50 Personen zu einer Kundgebung zum Thema "Grundrechte, Meinungsfreiheit, Impfen" auf dem Heinrich-Weber-Platz versammelt (AM).

