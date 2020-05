Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Denkingen, Lkrs. Tuttlingen - Verkehrsrowdy ohne Führerschein

Denkingen (ots)

Im Rahmen von Überwachungsmaßnahmen der aufgrund der Baumaßnahmen an der L 433 eingerichteten und nur für den Linienverkehr freigegebenen Umleitungsstrecke "Freibühl" wurde eine Streife des Polizeireviers Spaichingen auf einen silbernen Audi A 8 aufmerksam, welcher beim Erkennen des Streifenwagens mit seinem leistungsstarken Fahrzeug stark beschleunigte und mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit den Feldweg in Richtung B 14 befuhr. Trotz eingeschaltetem Blaulicht und Martinshorn und eingeschaltetem Anhaltsignal setzte der Fahrer seine Flucht auf dem schmalen, hügeligen und kurvenreichen Feldweg fort. Seine mehrere Kilometer dauernde Flucht endete erst am Ausbauende des Feldwegs. Bei der anschließenden Kontrolle durch die Beamten wurde der Grund für die Flucht schnell klar. Der 32-Jährige ist derzeit nicht im Besitz einer gültigen Fahrererlaubnis. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei eine Spaziergängerin, an welcher der 38-Jährige auf seiner Flucht vorbeifuhr und die möglicher Weise durch den Fahrstil gefährdet wurde. Die Spaziergängerin wird gebeten, sich beim Polizeirevier in Spaichingen unter der Telefonnummer 07424/93180 zu melden (AM).

