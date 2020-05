Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Konstanz - Kundgebung verläuft friedlich

Konstanz (ots)

Trotz des schlechten Wetters hatten sich am Samstag in der Zeit von 15.30 Uhr bis 17.30 Uhr 80 Personen im Stadtgarten zu einer angemeldeten Demonstration unter dem Motto "Wiederherstellung und Schutz der Grundrechte" versammelt. Die Versammlung verlief friedlich und ohne Zwischenfälle (AM).

