Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Singen am Hohentwiel - Auf Fensterscheibe geschossen

Singen am Hohentwiel (ots)

Einen nicht alltäglichen Fall beschäftigte am frühen Sonntagmorgen um 01.33 Uhr die Beamten des Polizeireviers Singen. Eine 34-jährige Bewohnerin in der Schauinslandstraße meldete zum wiederholten Male Schüsse gegen ihre Fensterscheibe, wodurch bereits eine Scheibe beschädigt worden war. Aufgrund der guten Wahrnehmung der 34-Jährigen konnten die Beamten schnell zwei 19-Jährige als Verursacher in einer gegenüberliegenden Wohnung ausfindig machen. Die beiden alkoholisierten Männer räumten ein, mit einer Gaspistole vom Balkon aus gegen die Fensterscheiben geschossen zu haben. Die Pistole wurde samt Munition und Gaskartuschen vor Ort beschlagnahmt. Die jungen Männer erwartet nun ein Strafverfahren wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz (AM).

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Konstanz

Führungs- u. Lagezentrum

Andre Meyer, PHK

Telefon: 07531 995-3355

E-Mail: konstanz.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell