POL-ESW: Pressebericht vom 10.03.20

Verkehrsunfälle

Um 03:30 Uhr befuhr vergangene Nacht ein 38-Jähriger aus Mühlhausen mit einem Klein-Lkw die K 49 von Wanfried in Richtung Völkershausen. Kurz vor dem Ortseingang von Völkershausen liefen mehrere Rehe auf die Kreisstraße, wovon das letzte Tier von dem Fahrzeug erfasst wurde. Das Reh lief anschließend davon; Sachschaden am Fahrzeug: ca. 500 EUR.

Um 12:00 Uhr befuhr gestern Mittag ein 39-Jähriger aus Eschwege rückwärts vom Parkplatz der Firma "AMT" auf die Thüringer Straße in den fließenden Verkehr ein. Dabei übersah er den Pkw eines 64-Jährigen aus der Gemeinde Meinhard, der in Richtung "Kaufland" unterwegs war. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden, der Pkw des 64-Jährigen musste abgeschleppt werden.

Ein 82-jähriger Pkw-Fahrer aus Eschwege befuhr gestern Mittag, um 13:14 Uhr, die Ausfahrt der B 249 und beabsichtigte im Kreuzungsbereich nach links auf die L 3403 in Richtung Niederhone abzubiegen. Dabei übersah er den vorfahrtsberechtigten Pkw eines 33-Jährigen aus Eschwege, der in Richtung Jestädt unterwegs war. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Diebstahl

In der Klosterstraße in Eschwege wurde am 09.03.20 aus einem Innenhof mehrere Gegenstände entwendet. Zwischen 17:45 Uhr und 19:30 Uhr kletterten der oder die Täter über das verschlossene Hoftor und stahlen von dort ein Longboard "Hengda", ein Skateboard "Duff", zwei Makita-Schrauber mit vier Akkus, einen Motorcrosshelm mit Brille "Stevens" und Haix-Stiefel im Gesamtwert von ca. 600 EUR. Hinweise nimmt die Eschweger unter 05651/9250 entgegen.

Pkw-Aufbruch

Während eine 65-Jährige aus der Gemeinde Meinhard mit ihrem Hund spazieren war, wurde ihr Auto aufgebrochen. Zwischen 12:45 Uhr und 13:15 Uhr haben unbekannte Täter die vordere rechte Seitenscheibe eingeschlagen. Eine auf dem Vordersitz abgelegte Tasche mit Notebook "Apple Air", einem IPhone und eine Brille im Gesamtwert von ca. 1300 EUR wurde gestohlen. Der Pkw war auf dem Parkplatz an der Walrodstraße in der Gemarkung von Meißner-Wellingerode abgestellt. Sachschaden am Pkw: ca. 600 EUR.

Polizei Hessisch Lichtenau

Verkehrsunfall

Um 16:15 Uhr ereignete sich gestern Nachmittag ein Auffahrunfall auf der L 3147 zwischen Hessisch Lichtenau und Hopfelde. Ein 79-Jähriger aus Hessisch Lichtenau beabsichtigte nach links in einen Feldweg abzubiegen und bremste sein Auto entsprechend ab. Dies bemerkte ein 19-Jähriger aus Hessisch Lichtenau zu spät und fuhr auf. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden von insgesamt 6000 EUR.

Brand

Beim beabsichtigten Backen von Brot geriet vergangene Nacht in Hessisch Lichtenau-Wickersrode ein selbstgebauter Ofen in Brand. Um 00:37 Uhr wurde durch die Geschädigte die Feuerwehr alarmiert, nachdem aufgrund zu starker Hitzeentwicklung das Holzdach in Brand geriet. Die örtliche Feuerwehr löschte das Feuer mit einer Handkübelspritze. Am Ofen entstand ein Sachschaden von ca. 200 EUR.

