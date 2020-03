Polizei Eschwege

POL-ESW: Verkehrsunfälle

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

6000 EUR Sachschaden entstanden bei einem Unfall, der sich gestern Morgen, um 07:39 Uhr, in der Niederhoner Straße in Eschwege ereignete. Zur Unfallzeit beabsichtigte ein 20-jähriger Pkw-Fahrer aus Witzenhausen von der Niederhoner Straße nach rechts in die Straße "Schützengraben" abzubiegen. Dabei war er offensichtlich zu schnell, sodass er die Kontrolle über sein Auto verlor und gegen den auf der Linksabbiegerspur im "Schützengraben" stehenden Pkw prallte, der aufgrund der Beschädigungen nicht mehr fahrbereit war. Dieser wurde von einem 25-jährigen aus Eschwege gefahren.

In der Bismarckstraße in Bad Sooden-Allendorf kam es gestern Morgen zu einem Unfall in einer Parkbucht bei der an beiden Fahrzeugen geringer Sachschaden entstand. Während ein 55-Jähriger aus Bad Sooden-Allendorf angab, dass die andere Unfallbeteiligte beim Ausparken rückwärts gegen sein Auto gefahren sei, erklärte die 35-jährige Unfallbeteiligte aus Rohrberg, dass der andere Unfallbeteiligte beim Einparken gegen ihr Auto gefahren sei. Sie selbst hatte ihr Auto um 07:50 Uhr dort geparkt, der Unfall wurde dann um 10:40 Uhr festgestellt.

Beim Ausparken auf dem Parkplatz der Commerzbank in der Bahnhofstraße in Eschwege wurde ein schwarzer Ford Focus auf der linken Fahrzeugseite beschädigt, wodurch ein Schaden von ca. 500 EUR entstand. Der Unfall ereignete sich gestern Mittag, um 12:50 Uhr. Bei dem flüchtigen Fahrzeug soll es sich um einen graublauen Pkw mit ESW-Kennzeichen handeln. Hinweise: 05651/9250.

Polizei Sontra

Um 10:15 Uhr befuhr gestern Morgen ein 54-Jähriger aus Polen mit einem Sattelzug die B 400. In Herleshausen-Nesselröden bog er in die Straße "Im Winkel" ein, wo er im Einmündungsbereich anhielt. Zu dieser Zeit befuhr ein 52-Jähriger aus Herleshausen mit seinem Pkw die Straße "Im Winkel" und beabsichtigte im Einmündungsbereich auf die B 400 einzubiegen, musste verkehrsbedingt jedoch anhalten. In diesem Moment beabsichtigte der Fahrer des Sattelzuges seine Fahrt fortzusetzen, wobei er den wartenden Pkw übersah. Die Folge war ein Sachschaden von ca. 6500 EUR.

Polizei Hessisch Lichtenau

Eine Unfallflucht wird aus der Heinrichstraße in Hessisch Lichtenau angezeigt. Dort wurde gestern Vormittag auf dem Parkplatz des Steinwegcenters ein grüner Pkw BMW vermutlich beim Ausparken beschädigt, wodurch ein Sachschaden von ca. 400 EUR an dem BMW entstand. Der Unfall ereignete sich zwischen 11:15 Uhr und 11:50 Uhr. Hinweise: 05602/93930.

Um 08:02 Uhr befuhr gestern Morgen eine 75-jährige Pkw-Fahrerin aus Großalmerode die Walburger Straße in Rommerode. Im Einmündungsbereich zur Friedrichsbrücker Straße musste sie anhalten. Aus Unachtsamkeit rollte ihr Auto dabei zurück gegen das dahinterstehende Auto, das von einer 45-Jährigen aus Waldkappel gefahren wurde. Es entstand geringer Sachschaden.

