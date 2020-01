Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pessemeldung des Polizeikommissariates Vechta vom 01.01.2020

Cloppenburg/Vechta (ots)

Goldenstedt - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Dienstag, 31.12.2019, gegen 12:20 Uhr, kam es in der Hauptstraße zu einem Verkehrsunfall unter Beteiligung eines PKW und eines entgegenkommenden Kleinkraftrades. Ein 62-jähriger aus Goldenstedt bfuhr mit seinem PKW die Hauptstraße und beabsichtigte nach links, auf die dortige Esso-Tankstelle abzubiegen. Hierbei übersah er einen entgegenkommenden 38-jährigen Rollerfahrer aus Goldenstedt. Es kam zum Zusammenstoß. Der 38-jährige wurde bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von ca. 3000 Euro.

Visbek - Verstoß Pflichtversicherungsgesetz

Am Dienstag, 31.12.2019, gegen 15:33 Uhr, wurde in 49429 Visbek, Kokenmühle, ein PKW Mercedes mit litauischer Zulassung durch Polizeibeamte des PK Vechta kontrolliert. Hierbei wurde festgestellt, dass der PKW nicht versichert war. Gegen den 33-jährigen Fahrzeugführer aus Visbek sowie gegen den Fahrzeughalter, der zu diesem Zeitpunkt auf dem Beifahrersitz saß wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Vechta - Verstoß Pflichtversicherungsgesetz

Am Dienstag, 31.12.2019, um 16.27 Uhr, wurde in 49377 Vechta, auf dem rückwärtigen Gelände eines Supermarktes an der Falkenrotter Straße, ein PKW Citroen durch Polizeibeamte des PK Vechta kontrolliert. Hierbei wurde festgestellt, dass die der PKW nicht versichert war. Die Weiterfahrt wurde dem 69-jährigen Fahrzeugführer aus Vechta untersagt und gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Vechta/ Langförden - Verkehrsunfall

Am Dienstag, 31.12.2019, um 17.23 Uhr, kommt es im Kreuzungsbereich Langfördener Straße / Pickerweg zu einem Verkehrsunfall. Ein 80-jähriger aus Vechta befuhr dabei mit seinem PKW Daimler den Pickerweg in Richtung Langfördener Straße. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines 44-jährigen aus Cappeln, der mit seinem Traktor die Langfördener Straße in Richtung Langförden befuhr. Am PKW entstand Sachschaden in Höhe von 10000 Euro.

Holdorf - Brand eines PKW unter Carport

Am Mittwoch, 01.01.2020, gegen 01.20 Uhr, geriet in der Große Eschstrasse aus bislang ungeklärter Ursache ein PKW unter einem Carport in Brand. Das Feuer griff dabei schnell auf den Carport sowie auf das Dach des angrenzenden Wohnhauses über. Ein auf dem Nachbargrundstück abgestellter PKW wurde ebenfalls beschädigt. 50 Einsatzkräfte der "Freiwilligen Feuerwehren" aus Holdorf, Fladderlohhausen und Damme konnten den Brand löschen Zum Zeitpunkt des Brandes fand vor Ort eine Silvester Party statt. Eine 24- jährige Besucherin klagte über Atembeschwerden und wurde vorsorglich in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Brandschaden wird auf 100.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur Brandursache wurden aufgenommen.

Steinfeld - Brand eines Mülleimers

Am Mittwoch, 01.01.2020, um 02.20 Uhr, geriet ein Mülleimer Am Mühlenbach, vor der dortigen Schwimmhalle in Brand. Durch die Hitzeentwicklung wurde ein Kellerfenster beschädigt. Durch die Rauchentwicklung wurde der Keller des Hallenbades stark verrußt. Die Feuerwehr Steinfeld konnte den Brand ablöschen, so dass ein Übergreifen der Flammen auf das Gebäude verhindert wurde.

Damme - Heckenbrand

Am Mittwoch, 01.01.2020, um 00.50 Uhr kam es im Salvienweg zu einem Heckenbrand. Dieser wurde durch eine zu nah vor der Hecke gezündete Feuerwerksbatterie verursacht. Die Feuerwehr Damme konnte den Brand ablöschen.

