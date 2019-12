Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Friesoythe für den Zeitraum 30./31.12.2019

Cloppenburg/Vechta (ots)

Barßel - Diebstahl von PKW-Kennzeichen

Wie der Polizei erst jetzt bekannt wurde, entwendeten unbekannte Täter die amtlichen Kennzeichen eines Mercedes Benz, welcher an der Fröbelstraße in Barßel abgestellt war. Die Tat ereignete sich zwischen dem 21.12.2019 und dem 22.12.2019. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Barßel (04499-9430) entgegen.

Friesoythe - Verkehrsunfallflucht

Am Montag, den 30.12.2019, gegen 20.15 Uhr, wurde auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Straße "Am alten Hafen" ein schwarzer Mercedes Benz beschädigt. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer stieß vermutlich beim Ein-/Ausparken gegen das Fahrzeug. Anschließend entfernte er sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Friesoythe (04491-93160) entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Polizeikommissariat Friesoythe

PK Grupe

Telefon: 04491/ 93160

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop

penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb

urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell