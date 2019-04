Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (473) Unerlaubt vom Unfallort entfernt - Zeugenaufruf

Nürnberg (ots)

Bereits am Mittwochnachmittag (03.04.2019) kam es im Nürnberger Stadtteil Thon zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Radfahrer und einem Pkw. Dessen Fahrer soll sich unerlaubt vom Unfallort entfernt haben.

Der Radfahrer (40) war gegen 14:30 Uhr auf dem Radweg entlang des Nordrings in Richtung Bucher Straße unterwegs. Ein parallel dazu fahrenden Pkw bog nach Schilderung des Radfahrers nach rechts in den Röthensteig ab. Um eine Kollision zu verhindern wich der 40-Jährige aus und stürzte. Dabei zog er sich Verletzungen zu, die in einem Krankenhaus behandelt wurden.

Der Autofahrer, von dem keine Beschreibung vorliegt, fuhr mit seinem blauen Pkw - möglicherweise einem Kombi - weiter, ohne die erforderlichen Feststellungen zu seiner Person, seinem Fahrzeug und seiner Unfallbeteiligung zu ermöglichen.

Die Verkehrspolizeiinspektion Nürnberg nahm den Unfall auf und bittet Zeugen sich unter der Rufnummer 0911 6583 - 1530 zu melden. / Robert Sandmann

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mittelfranken

Polizeipräsidium Mittelfranken Pressestelle

Telefon: 0911/2112-1030

Fax: 0911/2112-1025

http://www.polizei.bayern.de/mittelfranken/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell