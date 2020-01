Polizei Hagen

POL-HA: Unter Drogen im Mercedes unterwegs

Hagen (ots)

Am Mittwoch, 15.01.2020, kontrollierte eine Streifenwagenbesatzung gegen Mitternacht an der Bredelle einen Mercedes. Der 24-jährige Fahrer wirkte auf die Beamten von Anfang an sehr nervös. Bei einer Durchsuchung fanden die Polizisten eine noch nicht gerauchte Marihuana-Zigarette im Fahrzeug. Ein Drogenvortest fiel positiv aus. Die Beamten ließen dem Hagener wenig später eine Blutprobe entnehmen. Das Rauschgift stellten sie sicher. Der 24-Jährige muss jetzt mit einer Anzeige rechnen.

