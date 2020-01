Polizei Hagen

POL-HA: Autofahrer übersieht Pedelec

Hagen (ots)

Auf der Becheltestraße kam es am Donnerstag, den 16.01.2020, um 05:20 Uhr zu einem Unfall, bei dem eine Person verletzt wurde. Ein 31-jähriger Mann aus Witten fuhr mit seinem Pedelec auf der Becheltestraße in Straße in Richtung Hagener Innenstadt. Er trug eine Warnweste, die jedoch durch einen Rucksack teilweise verdeckt war. Ein 28-jähriger Fahrer eines Ford Fiesta fuhr mit seinem Wagen auf der Becheltestraße in selber Richtung, sah den Zweiradfahrer aber zu spät. Eine Kollision konnte der Autofahrer nicht mehr verhindern. Der Pedelecfahrer verletzte sich leicht, am Auto und am Zweirad entstanden Kratzer.

