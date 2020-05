Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Horb am Neckar, BAB A 81 - Aquaplaning-Unfall fordert einen Schwerverletzten - Zeugen gesucht

Horb am Neckar/Lkrs Freudenstadt BAB A 81 (ots)

Am Samstag ist es um 11.00 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall auf der Autobahn A 81, auf Gemarkung Horb, gekommen. Ein 55-jähriger Fahrer eines Pkw der Marke Mercedes war auf der Autobahn Fahrtrichtung Singen unterwegs als der zwischen den Anschlussstellen Rottenburg und Horb infolge nicht angepasster Geschwindigkeit bei Starkregen ins Schleudern geriet und nach rechts von der Fahrbahn abkam. Dort überfuhr er zunächst eine abgesenkte Leitplanke und prallte dann gegen einen Wegweiser. Der 55-Jährige wurde schwer verletzt in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr Ergenzingen, welche mit 17 Einsatzkräften vor Ort war, aus seinem Fahrzeug befreit werden. Er wurde anschließend mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Seine 45 Jahre alte Beifahrerin wurde glücklicher Weise nicht verletzt. Am nicht mehr fahrbereiten Mercedes entstand Totalschaden in Höhe von 35.000 EUR. Für die Dauer der Rettungsmaßnahmen und die Unfallaufnahme musste die Richtungsfahrbahn nach Singen zeitweise voll gesperrt werden, wodurch es zu Verkehrsbeeinträchtigungen kam. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit dem Verkehrsdienst in Zimmern ob Rottweil unter der Telefonnummer 0741/348790 in Verbindung zu setzen. Von großer Bedeutung für die Polizei ist ein Zeuge, der den Unfall beobachtet hat, jedoch vor dem Eintreffen der Polizei die Unfallstelle wieder verlassen hat (AM).

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Konstanz

Führungs- u. Lagezentrum

Andre Meyer, PHK

Telefon: 07531 995-3355

E-Mail: konstanz.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell