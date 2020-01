Polizei Gütersloh

POL-GT: Flucht durch Busfahrer - Fahrgast meldet Unfall

Gütersloh (ots)

Halle (Westf.) - (MS) - Am Donnerstagnachmittag (23.01., 16.54 Uhr) beschädigte ein bisher unbekannter Busfahrer während seines Dienstes mit dem Omnibus ein Verkehrszeichen in der Theenhausener Straße in Halle.

Nach Aussage eines Fahrgastes, der sich als Zeuge bei der Polizei meldete, stieß der Bus nach dem Einfahren in den Kreisverkehr Theenhausener Straße/ Alleestraße mit dem rechten Außenspiegel gegen das Verkehrszeichen. Nach kurzer Begutachtung setzte der Busfahrer seine Fahrt fort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligtem nachzukommen. Auch nach Ansprache durch den Zeugen fuhr der Busfahrer weiter.

Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet. Die Ermittlungen dauern an.

