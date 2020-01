Polizei Gütersloh

POL-GT: Unfallflucht in Herzebrock - Minderjähriger Radfahrer verletzt

Gütersloh (ots)

Herzebrock-Clarholz (MS) - Am Donnerstagmorgen (23.01., 08.00 Uhr) kam es an der Kreuzung Gildestraße/ Debusstraße in Herzebrock zu einem Verkehrsunfall zwischen einer unbekannten Fahrerin eines weißen PKWs und einem 14-jährigen Radfahrer aus Herzebrock-Clarholz. Die unbekannte Fahrerin befuhr die Gildestraße in Fahrtrichtung Gütersloh und beabsichtigte nach links in die Debusstraße abzubiegen. Dabei kam es zur Kollision mit dem Radfahrer, der unter Missachtung des Rechtsfahrgebotes den entgegengesetzten Gehweg befuhr. Der 14-Jährige stürzte und wurde leicht verletzt. Nach einem kurzen Gespräch entfernte sich die Fahrerin vom Unfallort ohne ihren Pflichten als Unfallbeteiligte nachzukommen und eine Schadensregulierung zu gewährleisten.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dem Unfall machen? Wer hat den Unfall beobachtet und kann Angaben zum weißen PKW oder der Fahrerin machen? Hinweise dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

