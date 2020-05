Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Verkehrunfall mit einem gestürzten Kradfahrer

Triberg im Schwarzwald (ots)

Am Freitag, 22.05.2020 gegen 14.55 Uhr fuhr ein 17-jähriger Kradlenker den Bopperweg von Triberg kommend bergauf in Richtung St. Georgen. In einer unübersichtlichen Rechtskurve kam ihm ein Pkw entgegen, welchen er zu spät erkannte. Durch die eingeleitete Gefahrenbremsung stürzte der Kradfahrer und rutschte in das entgegenkommende Fahrzeug hinein. Dadurch wurde er verletzt und wurde vorsorglich ins Klinikum verbracht. Der Sachschaden betrug insgesamt ca. 5.500 EUR.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Konstanz

Führungs- u. Lagezentrum

Telefon: 07531 995-3355

E-Mail: konstanz.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell