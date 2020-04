Polizei Homberg

POL-HR: Homberg: Ehemalige Munitionsbunker aufgeflext - Werkzeuge im Wert von 1.800,- Euro gestohlen

Homberg (ots)

Tatzeit: 16.04.2020, 21:00 Uhr bis 18.04.2020, 12:00 Uhr

Im Zeitraum von Donnerstag bis Samstag sind unbekannte Täter in ein ehemaliges Munitionsdepot in der Straße "Am Ronneberg" eingebrochen und haben ein Hauswasserwerk und ein Notstromaggregat im Gesamtwert von ca. 1.800,- Euro entwendet.

Die Täter haben zuerst das Schloss am Eingangstor zum ehemaligen Munitionsdepot der Bundeswehr vermutlich mit einem mobilen Trennschleifer aufgeschnitten und anschließend das Gelände betreten. Danach verschafften sie sich Zutritt zum ehemaligen Wachgebäude, aus dem sie ein Hauswasserwerk und ein Notstromaggregat entwendeten. Anschließend flexten sie zwei von drei Bunkern auf, aus denen aber nichts entwendet wurde. Das Gelände selbst gehört dem Bundesforst Oberaula. In einem Bunker befanden sich fertiggestellte und in Bau befindliche Hochsitze und in dem zweiten Bunker alte Pappreste. Aus den Bunkern wurde nichts entwendet. Bei dem Einbruch ist ein Sachschaden von ca. 1.000,- Euro entstanden.

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740.

