Polizei Homberg

POL-HR: Melsungen: Radfahrer entblößt sich vor Spaziergängerin

Homberg (ots)

Tatzeit: 18.04.2020, 21:46 Uhr

Am Samstagabend hat ein unbekannter Radfahrer in der Rotenburger Straße vor einer Spaziergängerin sein Geschlechtsteil entblößt.

Eine 33-jährige Melsungerin befand sich mit ihrem Hund auf dem Gehweg in der Rotenburger Straße und war auf dem Weg nach Hause in Richtung Marktplatz unterwegs. Zu diesem Zeitpunkt fiel ihr ein Radfahrer auf, der ihr auf der Straße entgegenkam und nur wenige Meter vor ihr plötzlich stehen blieb. Die 33-Jährige setzte ihren Weg fort. Erst wenig später erfasste sie die Situation. Der Radfahrer, immer noch auf seinem Fahrrad sitzend, hatte seine Jogginghose herunter gezogen und sein Geschlechtsteil entblößt. Im Anschluss daran manipulierte er an seinem Penis. Die Melsungerin ging schnell an ihm vorbei, während sie mit ihrem Handy telefonierte. Nachdem der Radfahrer ihr folgte, sprach sie lauter in ihr Mobiltelefon, dass sie die Polizei verständigen werde. Daraufhin drehte der Radfahrer und entfernte sich in Richtung der Fulda.

Die Spaziergängerin beschrieb den Radfahrer wie folgt:

ca. 20 Jahre, schlanke Gestalt, kurze braune Haare, vermutlich Südländer, trug graue Jogginghose und dunkle Oberbekleidung, bei dem Fahrrad könnte es sich um ein BMX-Rad gehandelt haben.

Hinweise bitte an die Polizeistation Melsungen unter Tel.: 05661-70890.

Schulz, PHK - Pressesprecher -

