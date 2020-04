Polizei Homberg

POL-HR: Fritzlar: Einbrecher wollen pokern

Homberg (ots)

Tatzeit: 18.04.2020, 03:00 Uhr bis 18:00 Uhr

In einem Kleingartengelände in der Straße "Auf der Schanze" sind am Samstag unbekannte Täter in eine Gartenhütte eingebrochen und haben einen LCD-Fernseher, ein Gasheizgerät und zwei Pokersets in Koffern gestohlen.

Die Täter stiegen über den Zaun des Kleingartens und schraubten das Vorhängeschloss der Gartenhüttentür ab, betraten auf diesem Weg die Hütte und entwendeten hieraus anschließend das Diebesgut im Gesamtwert von 410,- Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Fritzlar unter Tel.: 05622-99660.

Schulz, PHK - Pressesprecher -

