Polizei Homberg

POL-HR: Homberg: Exhibitionist zeigt sich Jugendlichen

Homberg (ots)

Homberg Exhibitionist zeigt sich Jugendlichen Tatzeit: Samstag, 11.04.2020, 16:01 Uhr Zwei 14-jährige Hombergerinnen wurden am vergangenen Samstagnachmittag von einem unbekannten Exhibitionisten belästigt. Die beiden Jugendlichen waren zu Fuß im Mühlhäuser Feld, unterhalb des Stadions, spazieren. Plötzlich fiel ihnen ein Mann auf, welcher ca. 20 Meter von ihnen entfernt, mit seinem Penis in der Hand onanierte. Die Jugendlichen gingen daraufhin schnell weiter. Von dem unbekannten Mann liegt folgende Beschreibung vor: Er ist ca. 30 - 40 Jahre alt, korpulent und hat dunkle Haare. Zur Tatzeit trug ein blaues Oberteil und eine Jeans. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell