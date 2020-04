Polizei Homberg

POL-HR: Oberaula: Unbekannte Täter setzen Altkleidercontainer in Brand

Homberg (ots)

Brandzeit: 17.04.2020, 05:20 Uhr

Heute Morgen haben unbekannte Täter im Katterröder Weg einen Altkleidercontainer in Brand gesetzt. Eine Selbstentzündung schließt die Schwalmstädter Streife aus.

Eine Zeugin hatte den brennenden Altkleidercontainer heute Morgen um 05:20 Uhr beim Vorbeifahren bemerkt und die Feuerwehr alarmiert. Beim Eintreffen der aufnehmenden Beamten hatte bereits die Feuerwehr den Container aufgebrochen und den Inhalt abgelöscht. Da der Container direkt an einer Hausecke stand, ist ein Schaden in Höhe von ca. 5.000,- an der Fassade entstanden. Der Container wurde durch den Brand komplett unbrauchbar. Da eine Selbstentzündung mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen wird, geht die Polizei von einer Brandstiftung aus.

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Homberg unter Tel.: 05681-774-0.

Schulz, PHK - Pressesprecher -

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen

Polizeidirektion Schwalm-Eder

August-Vilmar-Str. 20

34576 Homberg

Pressestelle



Telefon: 05681/774 130

E-Mail: pp-poea-homberg-ast.ppnh@polizei.hessen.de

http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell