Polizei Homberg

POL-HR: Spangenberg: Unbekannte Täter brechen in alten Discounter ein

Homberg (ots)

Tatzeit: Donnerstag, 16.04.2020, 02:00 Uhr

In den heutigen frühen Morgenstunden sind unbekannte Täter in einen ehemaligen Discounter in der Melsunger Straße eingebrochen und haben einen Sachschaden in Höhe von ca. 6.000,- Euro angerichtet.

Gestern Nachmittag, gegen 14:45 Uhr, wurde eine Melsunger Streife zur Anzeigenaufnahme zu einem ehemaligen Discounter in die Melsunger Straße gerufen. Die aufnehmenden Beamten stellten fest, dass unbekannte Täter zunächst versucht hatten, eine Nebeneingangstür aufzuhebeln. Nachdem dies nicht gelang, versuchten sie die Haupteingangstür aufzubrechen. Nachdem dies ebenfalls misslang, entnahmen die Täter einen auf dem Parkplatz befindlichen Gullideckel und warfen hiermit eine 1 m x 2,10 m große Scheibe des Marktes ein. Es entstand ein ca. 0,90 m x 0,60 m großes Loch, durch das die Täter in den Markt gelangten. Während der Anzeigenaufnahme meldete sich ein Zeuge, der gegen 02:00 Uhr, Geräusche von zerberstendes Glas im Bereich des alten Marktes hörte. Er nahm eine Taschenlampe und leuchtete in diesen Bereich. Er konnte beobachten, wie sich zwei dunkel gekleidete Personen in gebückter Haltung vom Parkplatz aus den angrenzenden Liebenbach entlang in Richtung Elbersdorf entfernten. Eine Person trug eine schwarze Jogginghose mit reflektierenden Streifen an der Seite. Der Zeuge hatte aber leider in der Nacht aus unerklärlichen Gründen nicht die Polizei verständigt. Zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme konnte die Marktleiterin noch nicht sagen, ob etwas entwendet wurde. Dem ersten Anschein nach aber wurde wohl nichts entwendet, weil die Täter vermutlich bei ihrem weiteren Vorhaben gestört wurden. Der Markt ist aufgrund des neuen Discounters nur noch für den Verkauf von Sonderposten an speziellen Tagen geöffnet.

Hinweise bitte an die Polizeistation Melsungen unter Tel.: 05661-70890.

Schulz, PHK - Pressesprecher -

