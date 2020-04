Polizei Homberg

POL-HR: Spangenberg-Mörshausen: Diebstahl eines Trekking-Fahrrades

Homberg (ots)

Tatzeit: 11.04.2020, 19:00 Uhr bis 12.04.2020, 06:00 Uhr

In der Nacht von Samstag auf Sonntag haben unbekannte Täter ein Trekking-Fahrrad im Wert von 1.030,- Euro in der Hauptstraße entwendet.

Der Fahrradbesitzer hatte sein blau-anthrazitfarbenes Giant Trekkingrad, Typ: Talon, am Samstagabend in der Hauptstraße abgestellt und mit einem Spiralschloss gesichert. Am nächsten Morgen bemerkte er den Diebstahl. Das Fahrrad samt Schloss war nicht mehr am Abstellort.

Hinweise bitte an die Polizeistation Melsungen unter Tel.: 05661-70890.

Schulz, PHK - Pressesprecher -

