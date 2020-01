Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Enkeltrick in Hermannsburg und Faßberg - Warnhinweis der Polizei

In den letzten Tagen kam es in Hermannsburg und Faßberg zu einigen Anrufen in Zusammenhang mit dem Enkeltrick.

Gestern, gegen 14:00 Uhr, gab sich eine weibliche Anruferin als Nichte einer 82- jährigen Frau aus Hermannsburg aus und berichtete von einem Verkehrsunfall in Hamburg. Sie benötige nun von ihrer angeblichen Tante Bargeld zur Schadensregulierung. Die Geschädigte begab sich daraufhin sich zur Bank, um einen fünfstelligen Betrag abzuheben. Dort wurde sie glücklicherweise durch eine aufmerksame Mitarbeiterin der Bank auf den Betrugsversuch hingewiesen, so dass kein Schaden eingetreten ist.

Die Polizei rät, in diesen Fällen folgende Dinge zu beachten:

Seien Sie misstrauisch, wenn sich Personen am Telefon als Verwandte oder Bekannte ausgeben, die Sie als solche nicht erkennen. Erfragen Sie beim Anrufer Dinge, die nur der richtige Verwandte/Bekannte wissen kann. Geben Sie keine Details zu Ihren familiären und finanziellen Verhältnissen preis. Lassen Sie sich von einem Anrufer nicht drängen und unter Druck setzen. Vereinbaren Sie frühestens für den kommenden Tag einen Gesprächstermin und überprüfen Sie die Angaben. Halten Sie nach einem Anruf mit finanziellen Forderungen bei Familienangehörigen Rücksprache. Lassen Sie sich vom Anrufer die Telefonnummer geben und überprüfen Sie diese mit bereits bekannten Nummern. Rufen Sie Ihren Angehörigen/Bekannten unter der langen bekannten Nummer an und lassen Sie sich den Sachverhalt bestätigen. Übergeben Sie niemals Geld an Ihnen unbekannte Personen. Notieren Sie sich die Telefonnummer des Anrufers im Display. Informieren Sie sofort die Polizei, wenn Ihnen eine Kontaktaufnahme verdächtig vorkommt: Notrufnummer 110.

Erstatten Sie Anzeige bei der Polizei.

Für weitere Fragen und Informationen steht das Präventionsteam der Polizei Celle unter 05141/277 -208 zur Verfügung.

