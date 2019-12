Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Letter Straße/Tannenbaum in Scheibe geworfen

Coesfeld (ots)

Ein Tannenbaum soll über Weihnachten im positiven Sinne ein Hingucker sein. Unbekannte haben am Samstag (21.12.19) zwischen 18 Uhr und 21 Uhr auf andere Weise für Aufsehen gesorgt. Sie warfen einen Tannenbaum in die Scheibe eines Geschäfts an der Letter Straße. Hinweise zu den Tätern nimmt die Polizei Coesfeld unter 02541-140 entgegen.

