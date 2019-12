Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Billerbecker Straße/Briefkasten gesprengt

Coesfeld (ots)

Gegen 3 Uhr gab es in der Nacht auf Montag einen Knall. Unbekannte haben an der Einmündung Billerbecker Straße/Alter Münsterweg/Unmatenstiege in Dülmen einen Briefkasten gesprengt. Die Polizei stellte die Post sicher und ermittelt nun, womit die Täter den Briefkasten gesprengt haben. Wer Hinweise geben kann, möge sich unter 02594-7930 bei der Polizei in Dülmen melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld

Pressestelle



Telefon: 02541-14-290 bis -292

Fax: 02541-14-195

http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell