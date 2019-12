Polizei Coesfeld

POL-COE: Olfen, Lüdinghauser Straße/Betrunken Auto gefahren

Coesfeld (ots)

Einer aufmerksamen Zeugin fiel am Samstag (21.12.19) auf, dass das vor ihr fahrende Auto in Schlangenlinien fuhr. Die gerufene Polizei führte bei der 62-jährigen Fahrerin aus Olfen einen Alkoholtest durch, der positiv verlief. Der Frau wurde in der Polizeiwache eine Blutprobe entnommen. Zudem ist der Führerschein der 62-Jährigen sichergestellt worden. Die Frau erwartet nun ein Strafverfahren.

