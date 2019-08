Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Verkehrsunfall unter Alkoholeinwirkung mit einer leicht verletzten Person

Brilon-Madfeld (ots)

Am 10.08.2019 gegen 23:45 Uhr ereignete sich auf der L637 zwischen Madfeld und Bredelar ein Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein Fahrzeugführer die Straße von Madfeld kommend in Richtung Bredelar. In einer Linkskurve kam der Fahrer nach rechts von der Fahrbahn ab, geriet gegen die Leitplanke und fuhr anschließend in den gegenüberliegenden Straßengraben. Die beiden 24- und 19-jährigen Fahrzeuginsassen beschuldigten sich gegenseitig, das verunglückte Fahrzeug gefahren zu haben. Vor Ort konnte nicht abschließend geklärt werden, wer tatsächlich den Pkw gefahren hat. Bei der Unfallaufnahme wurde bei beiden Personen Alkoholgeruch wahrgenommen. Entsprechend wurde bei beiden eine Blutprobe entnommen. Auch die Führerscheine wurden sichergestellt. An dem Fahrzeug entstand Totalschaden. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 10.000 Euro. (Ho)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

Leitstelle

Telefon: 0291-9020-3110

Fax: 0291-9020-3119

E-Mail: leitstelle.hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell