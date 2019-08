Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Verkehrsunfall mit einem schwer verletzten Radfahrer

Meschede (ots)

Am Samstag, 10.08.2019, gegen 15:10 Uhr, befuhr ein 73-jähriger Pedelec-Fahrer einen Radweg, der rechtsseitig der Fahrbahn der Steinstraße in Meschede verläuft. Der Pedelec-Fahrer fuhr Orts auswärts in Richtung Hennesee. In Höhe der Talstraße fuhr er, vermutlich in der Absicht, auf den gegenüberliegenden Radweg wechseln, auf die Fahrbahn. Ein 51-jähriger Pkw-Fahrer, der die Steinstraße ebenfalls in Richtung Hennesee befuhr, konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Hierdurch stürzte der Pedelec-Fahrer und verletzte sich schwer. (Ho)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

Leitstelle

Telefon: 0291-9020-3110

Fax: 0291-9020-3119

E-Mail: leitstelle.hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell