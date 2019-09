Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Herzlake - Nötigung im Straßenverkehr

Herzlake (ots)

Am Mittwochvormittag ist es auf der B 213 kurz vor Herzlake zu einer gefährlichen Verkehrssituation gekommen. Gegen 11.20 Uhr überholte der Fahrer eines grauen Sprinters in Höhe der Herzlaker Tannen einen grauen Ford Kuga. Beim Wiedereinscheren schnitt er diesen und bremste ihn anschließend stark aus. Hinweise nimmt die Polizei in Meppen unter der Rufnummer (05931)9490 entgegen.

