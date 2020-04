Polizei Homberg

POL-HR: Spangenberg-Bergheim: Einbruch in Feuerwehrgerätehaus

Homberg (ots)

Tatzeit: 16.04.2020, 16:30 Uhr bis 17.04.2020, 12:00 Uhr

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag sind unbekannte Täter in ein Feuerwehrgerätehaus in der Eubacher Straße eingebrochen und habe einen Sachschaden in Höhe von 1.500,- Euro verursacht.

Die Täter versuchten zunächst ein Fenster des Feuerwehrgerätehauses aufzuhebeln. Nachdem dies misslang schlugen die Täter die Fensterscheibe ein, entriegelten durch das entstandene Loch das Fenster und stiegen in das Gebäude ein. Im Gerätehaus brachen die Täter mehrere Kleiderspind-Schließfächer auf und entwendeten einen Schlüssel.

Hinweise bitte an die Polizeistation Melsungen unter Tel.: 05661-70890.

Schulz, PHK - Pressesprecher -

