Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 211119-1040: Einbruch am Morgen - Polizei sucht Zeugen

Wipperfürth (ots)

Zwischen 07.35 und 08.10 Uhr ist ein Unbekannter in der Neye-Siedlung in ein Einfamilienhaus eingestiegen; anhand der guten Personenbeschreibung hofft die Polizei auf Zeugenhinweise. Der Einbrecher nutzte die Abwesenheit der Bewohner aus und hatte vom Garten des an der Egener Straße gelegenen Hauses aus ein Fenster aufgehebelt. Im Haus raffte er Uhren, Schmuck, eine Kamera und ein Sparschwein zusammen, die er vermutlich mit einem ebenfalls gestohlenen, schwarzen Koffer abtransportierte. Aufgrund einer vorhandenen Videoaufzeichnung liegt eine gute Personenbeschreibung des Einbrechers vor. Der Mann war etwa 180 cm groß und von schlanker Statur. Bekleidet war er mit einer dunklen Hose sowie einer grünen Winterjacke mit Fellkapuze; daneben trug er helle Sneaker der Marke Nike und helle Handschuhe. Wer Angaben zu dem Mann oder sonstigen verdächtigen Personen machen kann, wird gebeten sich mit der zentralen Ermittlungsgruppe Einbruch unter der Telefonnummer 02261 81990 in Verbindung zu setzen.

