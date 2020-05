Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Körperverletzung

Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte

Versuchte Gefangenenbefreiung

Konstanz (ots)

Am Freitag, 22.05.2020 gegen 23.30 Uhr kam es in Konstanz-Wollmatingen in der Schwaketenstraße zu einer Körperverletzung. Es hielten sich zu diesem Zeitpunkt drei Person auf einem Grundstück auf, wo es in der Vergangenheit immer wieder zu Ruhestörungen und Verschmutzungen kam. Ein Anwohner wies die drei Personen daraufhin, dass es sich um ein Privatgrundstück handle. Es kam zu einem Wortgefecht. Eine 19-jährige männliche Person aus der Gruppe heraus schlug dann unvermittelt dem Anwohner die Faust ins Gesicht. Dadurch erlitt der 54-jährige Mann eine Verletzung an der Lippe und hatte den Verlust eines Schneidezahns zu beklagen. Die hinzugerufene Polizeistreife kam kurz darauf an die Örtlichkeit. Bei der Kontrolle verhielt sich der junge Mann sehr aggressiv und unkooperativ. Er wurde daher vorläufig festgenommen. Der Vater des jungen Mannes kam ebenfalls an die Örtlichkeit und versuchte, seinen Sohn aus dem Gewahrsam der Polizei zu befreien. Als der Vater festgenommen werden sollte, wehrte er sich massiv. Er führte in seiner Hand verdeckt einen Gegenstand, den er nicht ablegte. Deshalb wurde er durch den Einsatz von Pfefferspray zu Boden gebracht und festgenommen.

Der 54-jährige Mann wird wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und versuchter Gefangenenbefreiung angezeigt.

