Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Brand einer Mülltonne

Singen (ots)

In der Nacht vom Freitag, 22.05. auf Samstag, 23.05., wurde gegen 03.05 Uhr von einer Anwohnerin in der Wiesenstraße in Singen eine brennende Mülltonne entdeckt. Diese brannte vollständig aus und die darin befindlichen Spraydosen explodierten durch das Feuer. Das Feuer wurde durch die Feuerwehr gelöscht, es entstand ein Sachschaden von ca. 200 EUR. Das angrenzende Mehrfamilienhaus war nicht in Gefahr.

Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

