Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) Einbruch in Werkstattgebäude (20.05.2020 - 22.05.2020)

Rottweil (ots)

Zeugen sucht die Polizei zum Einbruch in die Hausmeisterwerkstatt im Bereich des Droste-Hülshoff-Gymnasiums im Schulzentrum an der Bismarckstraße. Die Straftat wurde im Zeitraum von Mittwochnachmittag bis zum heutigen Freitagmorgen begangen.

Unbekannte Täter verschafften sich in diesem Zeitraum gewaltsam an der Zugangstür unberechtigten Zutritt in die Werkstatträume. Ein Motiv für die Tat ist nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei ebenso wenig zu erkennen wie ein Verlust an Gegenständen. Der an der Tür verursachte Sachschaden ist überschaubar.

Personen, die der Polizei sachdienliche Hinweise zu Tatverdächtigen oder möglicherweise von diesen benutzte Fahrzeuge geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Rottweil, Tel. 0741 477-0, zu melden.

